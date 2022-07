Buhari, Atiku fí ọ̀rọ̀ síta lórí bí Adeleke ṣe borí ní ìdìbò Osun; Ohun tí wọ́n sọ rèé

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Aarẹ buhari sọ pe idibo naa fi ohun ti ijọba awa ara wa n jẹ han lootọ to fi mọ bibọwọ fun ifẹ awọn araalu.

Aarẹ Buhari tun kan sara si ọna ti wọn gba ṣe eto idibo ni ipinlẹ naa gẹgẹ bi afihan ihuwa bi agba ati ifarajin gbogbo awọn ti ọrọ kan lati fi iṣẹ ati ilana eto idibo to dara han ni Naijiria.

Ademola to jẹ oludije ẹgbẹ oṣelu PDP ni ibo 403,371 ninu gbogbo ibo Osun ajọ INEC si ti kede pe oun lo jawe olubori.

Pẹlu ibo yii ni Ademola fi fẹyin gomina to wa lori alefa lọwọlọwọ, Gboyega Oyetola ti ẹgbẹ oṣelu APC gbo ilẹ.

Atiku, Saraki naa fesi lori iṣẹgun Adeleke

Oríṣun àwòrán, OTHER

Eyi to pọ ju ninu ọrọ rẹ ni kíkí awọn awọn ara ipinlẹ Osun ku oriire gẹgẹ bi o ṣe sọ.

Bakan naa, Aarẹ ile igbimọ aṣofin tẹlẹ ri ato tun jẹ oloye ẹgbẹ oṣelu PDP, bukola Saraki ni tirẹ sọ pe Adeleke ni imọ kikun nipa ẹkọ to ti kọ lọdun 2018 - nigba to kọkọ gbegba ibo gomina ipinlẹ Osun to si wa ṣiṣẹ takun takun lati kọ ṣiṣe iṣẹ pọ kaakiri ipinlẹ rẹ ati orilẹede.