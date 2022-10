N kò sọ pé ìwà ìkà ni bílẹ̀ òkèèrè ṣe ń fọ́mọ́ Nàíjíríà ní Físà – Amosun

Ninu atẹjade kan ti agbẹnusọ rẹ, Bola Adeyemi buwọlu, Amosun ni oun ko sọ pe eeyan bururu lawọn ijọba ilẹ okeere to n fun awọn ọmọ Naijiria ni fisa.

“Sẹnetọ naa, to n ṣoju aringbungbun ipinlẹ Ogun sọ pe ohun to n ba oun ninu jẹ ni awọn akọṣemọṣẹ ọlọpọlọ pipe bii dokita, agbẹjọro, amojuẹrọ ati oluṣiro to n kuro ni Naijiria pẹlu awọn ẹbi wọn.