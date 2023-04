Àsọtẹ́lẹ̀ kan ní máà jẹ gbèsè tí yóò gbẹ̀mí mi àmọ́ ń kò gbàgbọ́ - Ijoba Lande

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ọjọ marun un ni wọn fi n wa Lande kiri lai mọ ibi to wa, ko to dipe wọn ri ni lọjọbọ.

‘’Bii oṣu kẹwaa, ọdun 2022 ni iṣoro gbese naa ti bẹrẹ’’

Ninu ifọrọwerọ rẹ naa, Lande tẹsiwaju pe "Isoro akọkọ to ba mi ni pe Facebook to ma n san owo fun mi tẹlẹ, ti mo ba ti fi fidio lede, kọ lati san owo fun mi mọ.’’

Ọna ti owo n gba wọle fun mi bẹrẹ si ni di, eleyii to fa ibi ti iṣoro ti bẹrẹ si mi.

Amọ ṣaaju ni awọn pasitọ ti sọ fun awọn eniyan to sun mọ mi pe gbese nbọ lọrun mi, ti yoo si fẹrẹ gbẹmi mi

‘’Awada ori ayelujara ni mo fi owo ‘Gbọ́múléláńtà’ se, amọ Editor kọ lati gbe fidio mi jade’’

‘’Ki eyi maa ba waye, mo bẹrẹ ni ta awọn nkan ini mi, to fi mọ ọkọ mi, mo bẹrẹ si ni ya owo lọwọ iyawo mi, amọ gbese ọhun ko tan.’’

‘’Ara ogun ti wọn n sọ naa niyẹn, ohun ti mo ti fi owo se ko yọri si rere, mo wa bẹrẹ si ni ta gbogbo nkan, to fi mọ mọto mi.’’

‘’Kii se iyawo mi to gbe ọmọ meji wa fẹ mi, lo fa isoro fun mi’’

nigba to n sẹ lori ọrọ kan to n ja ranin kiri ori ayelujara pe iyawo rẹ lo n di ọpọ bukata le lori, ti ko fi ri se, Lande ni irọ to jinna sootọ ni ọrọ naa.