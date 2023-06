'Tinubu yóò ṣẹ àwọn èèyàn kan tó bá fẹ́ ṣàṣeyọrí'

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Ni bayii ti Aarẹ Bola Tinubu ti bẹrẹ si ni jawe lọ rọkun nile fun awọn oṣiṣẹ ijọba kan, awọn ẹgbẹ ajafẹtọmọniyan kan ti sọ pe Aarẹ ni lati ṣetan lati ṣẹ awọn eeyan to ba fẹ ṣaṣeyọri.

Nigba to n ba ileeṣẹ iroyin abẹle Ledership sọrọ, akọwe ẹgbẹ Campaign for Democracy, CD, Olufemi Lawson, sọ pe awọn ohun ti Tinubu n ṣe lẹnu ọjọ mẹta yii n fi han pe o ti ṣetan lati tun Naijiria ṣe.