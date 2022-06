Àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ Osun nawọ́ ìrànwọ́ sí Ọ̀wọ̀ lórí aàbò, ẹ wò ọnà tí wọn fẹ̀ gbé e gbà

wákàtí kan sẹ́yìn

Orisirisi ni aba ati imọran ti awọn eeyan n gba awọn alaṣẹ Naijiria lọna ati pese aabo to peye.

Ni paapaa nilẹ kaarọ o jiire nilẹ oni to mọ, awọn ẹlẹsin abalaye ti nawọ iranwọ nipa ipeese aabo si ijọba ati awọn araalu ipinlẹ Ondo.

Eyi ko ṣẹyin ikọlu to waye laipẹ yi si ile ijọsin St Francis Catholic Church, Owo.

Dokita Atanda to tun jẹ Ajana Awo fun Olu Osogbo sọ pe akọsilẹ ti ko lọ jina ninu itan Yoruba ti fi han pe iru ipenija to delẹ yi kii ṣe nkan ti ko lojutu.

''Bi ọmọde ko ba ba itan, o ba arọba to jẹ baba itan. Ifa lo le ba wa se nitori aimọye ogun to ti waye sẹyin nini itan to ṣe pe ifa ti ba wa ṣẹgun kọja nilẹ Yoruba.''