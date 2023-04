Nítorí aàyè láti páàkì ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ sí Tolulope gún Pablo pa ní Ajah ní Eko

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Ọkunrin ẹni ọdun ọkanlelogoji lọ ti ko si pampẹ awọn oṣiṣẹ ọlọpaa lẹyin to gun aladugbo rẹ kan pa nipinlẹ Eko. Iṣẹlẹ naa lo waye ninu ile ajọgbẹ first unity estate to wa ni agbegbe Badore ni Ajah. Tolulope Olowu ni o gun aladugbo rẹ ẹniti awọn eeyan mọ si Pablo pa lẹyin ti ariyanjiyan waye lori aye igbokosi "paaki" to wa ninu ile ajọgbẹ ọhun. Iṣẹlẹ ọhun to waye ni bi aago mẹwa alẹ ọjọ abamẹta to kọja lọ,botilẹ jẹ wi pe awọn aladugbo gbiyanju titi lati bawọn pari aawọ ọhun, pabo lọ jasi koto di wi pe Tolulope gun Pablo lọbẹ ninu to si jade laye lẹsẹkẹsẹ.