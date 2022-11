Naked: Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èèyàn yọ̀nda ìhòhò ara wọn lọ́fẹ̀ẹ́ láti ya fọ́tò “Tunich artwork” létí òkun, ìdí rèé

Èèyàn tó to ẹgbẹrun meji abọ to wa ni ihoho ti dẹmọ lowurọ kutu hai ni eti okun Bondi Beach ni Sydney fun fọto iṣẹ iyaworan kan ti wọn ṣe lati ṣe itaniji lori arun jẹjẹrẹ agọ ara.

Ẹni to n ṣakoso yiya aworan naa ni ayaworan ilẹ Amẹrika kan, Spencer Tunick to n ṣe iṣẹ akanṣe kan eyi to da lori gbigba awọn ara Australia niyanju lati maa ṣe ayẹwo ara loorekoore.