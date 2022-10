Mo gbàgbọ́ nínú tewé tegbò, àsàsí, mo sì gbàgbọ́ nínú "back to sender" torípé ... - Sefiu Alao

wákàtí kan sẹ́yìn

Adekunle Sefiu Alao gangan ni orukọ rẹ amọ Sefiu Alao ni ọpọlọpọ mọ olorin yii si. Lagbo awọn olorin Fuji Yoruba, eekan ni Sefiu Alao jẹ ti ọpọlọpọ eeyan si fẹran awọn orin rẹ. Ninu ifọrọwanilẹnuwo to ni pẹlu BBC Yoruba, Sefiu mu wa rinrinajo bo ṣe bẹrẹ ninu iṣẹ to yan laayo. O ranti gbogbo igba to bẹrẹ orin kikọ ni kekere lasiko to ṣi wa ni ileewe girama.