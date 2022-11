Kééré o! Ilé aṣòfin America buwọ́lu ìgbèyáwò akọsákọ àti abosábo

Ile aṣòfin agba ni orile-ede America, ti buwọlu ofin ti yoo daabo bo igbeyawo àwọn eeyan to n fẹ́ iru wọn, ati igbeyawo àwọn tí kii se ẹ̀yà kan náà.

Àwọn to ṣe agbatẹru ofin naa ni ireti pe yoo di àṣẹ, saaju kí ẹgbẹ́ oṣelu Republican to gbakoso ile aṣòfin ni oṣu Kínní.

Ofin tuntun yii fi ẹsẹ mulẹ lasiko ti ile ẹjọ́ to ga julọ ni America wọgile òfin ìjọba apapọ to n ṣe atilẹyin fun oyún ṣiṣẹ.

Lati igba naa ni awọn to n polongo igbeyawo LGBT ti n fi ibẹru han pe igbeyawo naa le koju idunkoooko lọjọ iwaju.

Olori ọmọ ẹgbẹ́ oṣelu to pọju nílé aṣòfin agba, Chuck Schumer, gbóríyìn fun igbeṣẹ awọn aṣòfin, to si sapejuwe òfin tuntun naa gẹgẹ bi igbeṣẹ si igbe aye to dọgba.