Ẹ̀sùn gbígbé ìbọn láì gbàṣẹ tí DSS fí kan Emefiele, ohun tí òfin sọ nípa rẹ̀ réè

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ko jẹ iroyin tuntun mọ pe ileeṣẹ ọtẹlẹmuyẹ Naijiria, DSS n ba Gomina tẹlẹ ni banki apapọ Naijiria, Godwin Emefiele fa wahala lẹyin to kuro lori ipo.

Laipẹ yi ni ile ẹjọ sọ pe ki wọn tu Emefiele silẹ ko maa lọ lalaafia bi wọn ko ba ri ẹsun kankan fi kan an.

Ni idahun si aṣẹ ileẹjọ, DSS ti wa gbe Emefiele lọ sile ẹjọ lori ẹsun pe o ni ibọn lọwọ lai gbaṣẹ lọwọ awọn alaṣẹ ki o to ṣe bẹẹ.

Ninu iwe ipẹjọ ti o tẹ BBC lọwọ lati ri ẹsun ti wọn fi kan an yi ti wọn si ni ohun to ṣe tapa si ofin orileede Naijiria.

Ohun ti ofin sọ nipa ẹni to ni ibọn lọwọ lai gbaṣẹ

Ofin to de ẹsun ti wọn fi kan Emefiele yi wa ninu ofin ti wọn pe orukọ rẹ ni 'Firearms Act of 2004.'

Abala ofin yi sọ nipa nini ibọn ti araẹni pe ''Ko si ẹnikankan ti yoo ni ibọn ni isọri taa ka silẹ labẹ ofin yi ayafi to ba gba iwe iyọnda, 'licence' ti o ṣe pe ọga agba ọlọpaa lo le yọnda eyi fun tabi ko kọ fifun ni iyọnda yi pẹlu aṣẹ Aarẹ orileede''

Ni abala kẹtadinlọgbọn ofin yi to mẹnu ba ijiya to wa fẹni ba tapa si ofin yi, o ni ''ẹwọn ọdun marun un ni ijiya fẹni to ba tapa si abala kẹrin ati ikẹjọ ofin yi''