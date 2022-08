Àwọn agbésùnmọ̀mí ti wọ Ogun, Oyo àti Osun láti ṣe ìkọlù - Gani Adams

wákàtí kan sẹ́yìn

Fi ibi to ba ti ri awọn agbesunmọmi to wa leti...

Opin ọsẹ to kọja ni Gani Adams fi atẹjade naa sita.

Ninu atẹjade ti agbẹnusọ rẹ, Kehinde Aderemi, fi sita ni ọjọ Aiku, ni Adams ti sọ pe awọn araalu to ri awọn agbesunmọmi naa, ri wọn pẹlu awọn nkan ijagun oloro to pọ.

O ni “iroyin to tẹ mi lọwọ ni owurọ yii(ọjọ Aiku), ni pe awọn agbesunmọmi ti wọ aginju igbo to wa laarin ilu Osu si Ile-Ife, nipinlẹ Osun, ati eyi to wa laarin ilu Ibadan si Abeokuta.