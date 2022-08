Ìjàmbá ọkọ̀ mú ẹ̀mí èèyàn mẹ́rìndílógún lọ nílùú Eko, márùn ún jóná kọjá mímọ̀

Ìjàmbá ọkọ̀ mú ẹ̀mí èèyàn mẹ́rìndílógún lọ nílùú Eko, márùn ún jóná kọjá mímọ̀

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

O kere tan, eeya marun un lo ti jona kọja didamọ lẹyin ijamba ọkọ kan to waye niluu Alaro, to wa lagbegbe Epe, nipinlẹ Eko.

Iroyin ni ọkọ akero funfun kan toun ti ọkọ mii ti wọn fi n ṣiṣẹ alagbara ni wọn fori sọ ara wọn ki ina to sọ.

Ninu atẹjade kan ti ọga agba ajọ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri nipinlẹ Eko, LASEMA, Olufemi Damilola Oke-Osanyintolu fi sọwọ si awọn akọroyin, o ni awọn marun un to jona ninu ijamba naa jẹ ero to n bọ lati ipinlẹ Katsina.