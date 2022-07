Nkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa Daniel Okoh, Ààrẹ tuntun tí CAN yàn fi rọ́pò Supo Ayokunle 

Ẹgbẹ́ ọmọlẹyin Kristi, CAN, ti yan alufaa, ẹni ọwọ Daniel Chukwudumebi Okoh, gẹgẹ bi aarẹ tuntun ti yoo rọpo Alufaa Supo Ayokunle. Akọwe agba fun ẹgbẹ́ naa, Ọgbẹni Joseph Daramola lo kede eyi ninu atẹjade kan n'ilu Abuja, lọjọ Iṣẹgun. Alufaa Okoh ni oludasilẹ ati alamojuto ìjọ Christ Holy Church, Ọjọ kẹtadinlọgbọn, oṣu Keje, ni ipade apapọ ẹgbẹ́ naa yoo waye, nibi ti wọn o ti ṣe ifilọlẹ aarẹ tuntun naa. Ipade naa ni yoo tun fi opin si saa Alufaa Samson Olasupo Ayokunle, ati awọn ọmọ igbimọ oludari.

Ọdún 2016 ni Supo Ayokunle di aarẹ ẹgbẹ́ CAN

Pasitọ Ayokunle ni aarẹ keje fun CAN, to si tun jẹ aarẹ kẹfà fun ìjọ Baptist. Ọdun 2016 lo de ipo aarẹ CAN, lẹyin ti Ayo Oritsejafor kuro nipo. O tun pada wọlé saa keji lọdun 2019.