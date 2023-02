Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi tó fò ṣàńlẹ̀ kú ní iléẹ̀kọ́ Chrisland? – Iya Whitney Adeniran

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Arabinrin Blessing naa kegbajare lori ẹrọ ayelujara nibi to ti sọ iriri rẹ ni Ọjọ Kẹsan an, Oṣu Keji, ọdun 2023.

Abilekọ Blessing ni oun ti ṣeleri fun ọmọ oun pe oun yoo wa nibẹ lasiko ti wọn ba n ṣe ayẹyẹ ere idaraya ti ọdun yii nitori oun ko si nibẹ ni ọdun to kọja.

‘’Ki wọn to bẹrẹ ere idaraya ni mo ti wa nibẹ, ti mo si ki awọn olukọ ọmọ mi to fi mọ olukọ agba ati awọn obi to wa nibẹ.