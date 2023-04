Kílódé ti DSS ṣe gbé Páṣítọ́ Arayomi àti ìyàwó rẹ̀?

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Lọjọ Ẹti, ọsẹ to kọja ni iroyin naa gba ori afẹfẹ pe ajọ DSS mu Pasitọ kan ati Iyawo rẹ sugbọn oun to fa ti DSS fi gbe igbesẹ naa lo sokunkun bayi.

Pasitọ Arayomi, ẹni to ma n sapejuwe ara rẹ gẹgẹ bi ‘Woli orilẹede’, ninu atẹjade kan to fi ransẹ sawọn akọroyin ati eyi to tun gbe sori ayelujara, fi idi rẹ mulẹ pe otitọ ni pe ajọ DSS palẹmọ oun, iyawo rẹ ati amugbalẹgbẹ rẹ, Emmanuel Ezerika lẹyin ti wọn balẹ si ilu Abuja lọjọ keje oṣu kẹrin ọdun 2023.