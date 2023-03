Makinde vs Olopoero: Bí ìjà bá dé téèyàn sì lóun parí ìjà, ó tán náà nìyẹn

Ẹ̀ bàá wádìí ní gbogbo ayé yìí, ẹ ò lè mọ ohun tó wà láàrin èmi àti Seyi Makinde - Olopoeyan

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Adari pataki ninu awọn aṣoju ẹgbẹ oṣelu New Nigeria People's Party (NNPP) ni ipinlẹ Ọyọ, Alhaji Abulrasheed Adebisi Olopoeyan, ti papa ba BBC Yoruba lati fesi nipa nnkan to wa laarin oun ati Gomina Seyi Makinde to fi n fa ariwo lori ayelujara.