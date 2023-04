INEC fún Obi, Atiku lésì nílé ẹjọ́, Ó ní Tinubu ló borí ìbò ààrẹ

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

INEC fesi si ipẹjọ Obi lori ọrọ olu ilu Naijiria FCT Abuja

‘Atiku ni idibo ko dara sibẹ o n fẹ ka kede oun pẹlu esi to ni ni ibo yii kan naa’

A mu ileri wa lati seto idibo ti ko lẹjambakan ninu ṣẹ - INEC

Awijare APC

‘Lootọ ni ijọba Amẹrika gbẹsẹle owo oṣuwọn kan lorukọ Tinubu ṣugbọn…'

“ko si igba kankan ti olujẹjọ keji (Tinubu) san owo itanran ẹgbẹrun lọna ọtalerinwo dollar $460,000 fun iwa ọdaran kankan to nii ṣe pẹlu aiṣootọ tabi iwa odaran kankan ninu ẹjọ ‘United States of America V Funds in Account 263226700 held by First Heritage Bank in the name of Bola Tinubu & 2 Ors.’ to wa l’orukọ Bola Tinubu ni banki First Heritage Bank.”