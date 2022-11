Tinubu: Buhari ti ṣí ọ̀nà oríire sílẹ̀ fún wa, àwọn aráàlú yóò sọ rere nípa rẹ̀ lẹ́yìn sáà rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Tinubu lo sọ ọrọ naa lasiko ti wọn n ṣi ojuko iwakusa epo bẹntiro Kolmani Integrated Development Project (KIPRO), to wa ni ala ipinlẹ Bauchi ati Gombe.

A oo tẹsiwaju lati maa wa epo lawọn ipinlẹ mii

O ni “Akitiyan wa lati wa epo lawọn ibomii ni Naijiria ti n so eso rere.

Awọn eeyan yoo sọ ire nipa Buhari lẹyin saa rẹ

Gomina ipinlẹ Eko nigba kan ri naa tun sọ pe awọn ọmọ Naijiria yoo sọrọ rere nipa Aarẹ Buhari to a pari saa rẹ tan. O ni “Ko ni ṣe nipa ohun ti awọn eeyan ba n sọ lori ayelujara, awọn eeyan yoo sọ ire nipa rẹ ti o ba pari saa rẹ tan nitori o jẹ ọkan lara awọn ajagunfẹyinti to doola Naijiria kuro ninu iyọnu to wa.”