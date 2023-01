Ọrọ̀ ajé ọ̀pọ̀ orílè-èdè àgbáyé ni yóò dojúkọlẹ̀ ní 2023- IMF ṣe ìkìlọ̀

Ọpọlọpọ orilẹede agbaye ni yoo doju kọ daku daji ọrọ aje ninu ọdun titun yii. Ajọ to risi eto-ọrọ aje lgbaye International Monetary Fund lọ fi ikilọ yii sita. Olori ajọ naa Kristalina Georgieva sọ pe 2023 yoo “Lagbara ” ju ọdun to kọja lọ fun orilẹede bii Amẹrika, EU ati China nitori wi pe ọrọ-aje wọn yoolọra lọdun yii. Eyi ko ṣẹyin ogun laarin Ukraine ati Russia, afikun to de ba awon eroja,ati itankale Covid ni China. Ni Oṣu Kẹwa ọdun 2022 IMF ge iwọn idagbasoke eto-ọrọaje agbaye rẹ fun 2023.