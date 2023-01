Ìfẹ̀hónúhàn bẹ́ sílẹ̀ nílùú Osogbo lẹ́yìn ìdájọ́ ‘Tribunal’ tó gba ipò gómìnà lọ́wọ́ Ademola Adeleke

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn eeyan kan niluu Osogbo ti bẹrẹ ifẹhonuhan lodi si idajọ ile ẹjọ to gbọ ẹsun magomago to waye lẹyin idibo gomina ipinlẹ Osun lọdun to kọja.