Ìyá ìbejì Twinx Love sá bá ọkọ míì lọ sí Ibadan, ó bímọ kùnrin síbẹ̀ ló fa ìpínyà wa - Baba Ibeji

"Ìyá ìbejì kúrò nílé fún oṣù méjì, tá à mọ ibi tó wa, kò fi mí lọ́kàn balẹ̀ rárá"

Yoruba ni eti to ba gbọ alọ, lo yẹ ko gbọ abọ.

Ninu ifọrọwerọ naa si ni mama ibeji ti salaye awọ ilakọja to ni lasiko to n tọju awọn ọmọ naa, bi ọkọ rẹ se ni ko gbe awọn ọmọ naa silẹ niwaju ile olowo kan ati bi baba ibeji naa se salọ kuro nile ti wọn n gbe.

Lẹyin ọsẹ meji ta gbe fidio naa sita, ni Baba awọn ibeji yii kan si BBC Yoruba lati sọ alaye tiẹ lori awọn ẹsun ti Iya ibeji fi kan an.

Alaye ree lori bi emi ati Adeyinka, mama Ibeji se pade, ta fi fẹra wa – Sunday Oladimeji

Pasitọ Sunday Oladimeji, to jẹ Baba Ibeji sọ fun BBC Yoruba pe osu February 1998 ni awọn pade ara awọn nilu Akure, ni adugbo ti awọn mejeeji dijọ n gbe, ti awọn si se ayẹyẹ mọmi n mọ ọ nilana idana tilẹ Yoruba lẹyin osu mẹrin.

Baba Ibeji, tii se ọmọ bibi ilu Ila Orangun amọ to ti di ojisẹ Ọlọrun bayii nilu Akure fikun pe lẹyin osu kan ti wọn se idana iyawo ni Adeyinka loyun, to si fi bi ibeji obinrin meji.

‘Eeyan lile ni iya ibeji, o maa n ja kiri inu ile ni’

Nigba to n salaye iru ajọsepọ to wa laarin oun ati iya ibeji ati iru ẹni to jẹ, Oladimeji ni eeyan lile ni iya ibeji naa ati pe onijagidijagan ni.