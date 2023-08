Ìdùnù subú lu ayọ̀ fáwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ bí Ilé aṣòfin Oyo ṣe gbà àbá ìkéde August 20 bii ọjọ́ ìsinmi fọ́dún ìṣẹ̀ṣe

Ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Oyo ti fọwọsi abadofin to n pe fun yiya ọjọ kan silẹ fun awọn olujosin ẹṣin abalaye nipinle naa.

Ijoko ile igbimọ aṣofin ọhun lo waye lẹyin ti awọn oṣiṣẹ ile iṣẹ ijọba ipinlẹ Oyo ti pada ṣẹnu iṣẹ lẹyin iyanselodi ọṣẹ kan ti wọn gunle,ti Adebo Ogundoyin to jẹ abenugan ile igbimọ ṣe olori rẹ.

Nigbati o n gbe aba naa kalẹ, olori ọmọ ẹgbẹ to pọ julọ nilẹ igbimọ aṣofin ipinlẹ Oyo, ti o tun n ṣoju ijọba ibilẹ guusu Ogbomoso, Sanjo Adedoyin ninu aba naa ṣalaye pataki gbigbe aṣa ilẹ Yoruba larugẹ.

Sanjo Adedoyin, Onigbọwọ aba naa, wa tẹnumọ pe o to akoko ti ipinle Oyo naa yoo fi aye gba awọn ẹlẹsin abalaye lati ṣe ayẹyẹ wọn, papaajulọ pẹlu bi ẹṣin Kristẹni ati Mùsùlùmí ṣe ni ọjọ to so mọ ayajọ ọjọ awọn oludasilẹ wọn.