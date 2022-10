APC Oyo ló dá àṣà 'Èmi ló kàn' sílẹ̀, ọ̀dọ̀ wa ni Tinubu ti gbé àṣà náà - Alága APC Oyo

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Iwọde ipolongo alaafia naa to waye ni owurọ ọjọ Iṣẹgun bẹrẹ niwaju olu ile ẹgbẹ APC nipinlẹ Ọyọ.

Iwọde naa si lo gbe wọn de agbegbe Oke-Ado, Ibadan eyi to tun fun awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu naa lanfani lati ṣe igbọwọle itagbangba fun awọn oludije ti ẹgbẹ oṣelu APC fa kalẹ lawọn ipo oṣelu gbogbo to wa fun didu lasiko eto idibo apapọ to n bọ lọdun 2023.