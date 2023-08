Orò tí kò bá ti fẹ́ rí ènìyàn, kó lọ sínú igbo – Oluwọ sọ̀rọ̀ lórí fífòfin de orò gbígbé ní Iwo

Lasiko to n ba BBC sọrọ ni oro ti wọn ba ti ni ki eniyan ma jade ni igba kankan ko ba igba mu.

Ninu ọrọ rẹ, kabiyesi ni awọn eniyan n lọ si ibi isẹ,wọn lo si oko, wọn lọ si ileewosan , nitori naa wọn ko fẹ ohun ti ko ni jẹ ki awọn araalu rin si ibi to ba wu wọn ati ni igba ti o ba wu wọn.

‘’Ko si ẹni to ni ki oloro mọ gbe oro rẹ, oye idile wọn ni ki wọn se ni ile wọn, ewleyii ti ko ba fẹ ri eniyan, ti ko fẹ ri ẹni kankan, obinrin, ọkunrin, tabi ọmọde, ẹ gbe lọ si inu igbo.’’

‘’Awọn dokita, nọọsi to n ṣiṣẹ ni oru, ti wọn fẹ ki ilu tuba ki o tuṣẹ, ko gbọdọ si oro to gbọdọ sọ pe ki eniyan ma jade.’’

‘’A ko fẹ mọ, ẹni to ba ṣe iru eyi yoo foju wina ofin.’’

Ọba Abdulrasheed ti ni ẹni to ba tun dan iru rẹ wo, to gbe oro pe ki awọn araalu mọ ri oun, tabi to da ẹnikẹni duro yoo foju wina ofin.