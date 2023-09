Olórí ẹgbẹ́ awakọ̀èrò l’ Eko, MC Oluomo ránṣẹ́ ìkìlọ̀ sí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC

Oríṣun àwòrán, others

wákàtí kan sẹ́yìn

Atẹjade ti MC Oluọmọ fi sita lọjọru lo ti sọ eyi pẹlu awuyewuye to n waye lori akoso ẹgbẹ awakọ NURTW lẹnu ọjọ mẹta bayii.

Awuyewuye to waye laarin igun meji to n ja du ipo adari ẹgbẹ naa nilu Abuja lo fa yanpọnyanrin lolu ileeṣẹ ẹgbẹ naa nilu Abuja lọsẹ diẹ sẹyin, to si ṣe okunfa bi awọn ọlọpaa ṣe gbe aarẹ ẹgbẹ naa, Tajudeen Baruwa si atimọle.