Gba “Yahoo boy” sílé rẹ kí o fi ẹ̀wọ̀n ọdún 15 jura, EFCC kìlọ̀ fún àwọn oníle

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Gba “Yahoo boy” sílé rẹ kío fi ẹ̀wọ̀n ọdún 15 jura, EFCC kìlọ̀ fún àwọn oníle

Ajọ to n gbogun ti iwa ajẹbanu ni Naijiria, EFCC, ti kilọ pe o ṣeeṣe ki awọn onile to ba gbe ile wọn fun awọn ọdọ to n ṣe Yahoo fi ẹwọn ọdun marundinlogun jura.