Tuwo ni mo kọ́kọ́ jẹ lẹ́yìn tí ogun lé mi dé láti Sudan

wákàtí kan sẹ́yìn

Fatima Sanusi Musa, ẹni to jẹ ọmọ ile ẹkọ fasiti apapọ ilẹ adulawọ to wa ni orilẹede Sudan sọ iriri rẹ fun ileeṣẹ BBC lẹyin to pada de sọdọ awọn mọlẹbi rẹ niluu Kano lọjọ Ajẹ.