Nkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa aàrùn Diphtheria tó ti pa èèyàn 25 ní Kano

Ijọba ipinlẹ Kano ti fidirẹ mulẹ pe lootọ ni aarun aṣekupani Diphtheria to bu jade ni ipinlẹ naa, ti pa eeyan marundinlọgbọn.

Kọmisanna fun eto ilera nipinlẹ naa, Dokita Aminu Tsanyawa, sọ ninu atẹjade kan pe igbimọ to n mojuto iṣẹlẹ pajawiri nipinlẹ naa, ti n ṣe agbeyẹwo akọsilẹ to wa nipa aarun naa, ati ọna abayọ.

Dokita Tsanyawa sọ pe aarun naa n tàn kiri, nitori awọn agbegbe to nira pupọ fun awọn oṣiṣẹ ilera lati de nipinlẹ naa.

Nkan to yẹ ki o mọ nipa Diphtheria

Aarun diphtheria jẹ oriṣi kokoro aifojuri ‘bacteria’ to ma n kọlu eroja (mucous membranes) to n daabo bo imú ati ọ̀fun.

Lootọ ni oogun oyinbo ma n wo diphtheria, ṣugbọn to ba ti pọ ju ninu ara, o le ba ọkàn, kindinrin ati ọpọlọ jẹ.

Laarin ọjọ meji si marun-un, ni aarun diphtheria ma n farahan to ba ti wọ ara.

Bakan naa lo ṣe e ṣe ki ẹni to ni diphtheria, ma ri ami kankan – iru awọn eeyan bayii lo ma n ṣaba pin aarun naa kiri, lai ṣe pe awọn funra wọn dubulẹ aisan.

Kilo n fa diphtheria?

Ti ẹni to ni aarun diphtheria ba sín tabi hu ikọ sinu afẹfẹ, ẹni to ba sunmọ ọ tabi kọja lasiko naa le fa C. diphtheria si imu. Ọna kan pataki ti diphtheria fi ma n di ajakalẹ re e , paapaa ni ayika ti eero ba pọ si.