Bọ́ọ̀sì t’áwọn akẹ́kọ̀ọ́ LAUTECH jóná sínú rẹ̀ kò ní táǹkì epo, jálá tí wọ́n rọ epo sí kún ohun tó mú u laná

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Awọn akẹkọọ ti ori ko yọ ninu ijaba bọọsi to gbina to gbẹmi awọn akẹkọọ fasiti LAUTECH Ogbomọṣọ ti ṣalaye fun BBC pe igba mẹrin ọtọọtọ ni ọkọ bọọsi to gbe wọn naa ti bajẹ loju ọna ki o to wa pada di eyi to gbina to si jo awọn akẹkọọ to wa ninu rẹ.