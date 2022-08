Ìdí tó ṣe ṣòro láti gba Visa Dubai lásìkò yìí rèé àti ọ̀nà àbáyọ - Abike Dabira Erewa

Alaga ajọ to n ri si ọrọ awọn ọmọ Naijiria nilẹ okeere, NiDCOM, Abike Dabiri-Erewa ti sọ pe ija laarin awọn ọmọ ẹgbẹ okunkun to n waye nilẹ Dubai lo jẹ ko ṣoro fun awọn ọmọ Naijiria to jẹ ọkunrin lati wọ ilẹ naa lasiko yii.