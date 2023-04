Ramadan dos and don'ts: Súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ nínú Ramadan àmọ́ tóo bá kú pi ... ẹ wá gbọ́ òótọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Adari ẹsin Islam kan to gbajumọ ni ilẹ yoruba paapaa ni ilu Ibadan to fi ṣe ibugbe, Sheikh Taofeek Akweugbagold ti yananana awọn ohun to yẹ ni ṣiṣẹ atawọn “kai ma ṣe” lasiko aawẹ Ramadan.