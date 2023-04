Ejò dá rúgúdù sílẹ̀ nínú ọkọ̀ òfúrufú, ó tún fà mọ́ “pilot” lára

Awakọ ọkọ ofuurufu aladani kan ni South Africa, Rudolph Erasmus, lo kẹfin ejo paramolẹ ninu ọkọ ofurufu to wa lẹyin to ti wa ni iwọn ẹsẹ bata ẹgbẹrun mọkanla ninu ofurufu (11,000ft).

Nigba ti oun sọrọ nipa iriri rẹ, Erastus ni “o jẹ asiko ti ọkan mi gbe soke, mo ro wi pe ohun to tutu mọ mi lẹyin jẹ ike omi.”

O ni “mo ni imọlara pe nkan to tutu rin mo mi lara, mo ro wi pe omi ti mo n fi ọmọri de ni o da si mi lara “.

“Ẹyin ti mo wo lati gbe ike omi ti mo lero wi pe o da simi lara, bayii, ejo paramolẹ ni mo ri to n fi ori rẹ sẹyin, loba mori le abẹ aga ti mo joko si.”

Erastus to tukọ ọkọ ofurufu aladani Beechcraft Baron 58, eyii to gbe ero mẹrin, to si n dari si Pretoria lati Bleomfontein.