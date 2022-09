Ìjọba san owó gbà-ḿá-bínú fún àwọn tí ọlọ́pàá fi ìyà jẹ

Ajọ ajafẹtọ ọmọniyan lorilẹede Naijiria, Human Right Commission ti san iye owo to to ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹrin owo dọla ilẹ okeere fun awọn ti wọn lugbadi ifiyajẹni lọwọ ọlọpaa.