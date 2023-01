INEC ṣe àfikún iye ọjọ́ tí àwọn aráàlú lè fi gba PVC wọn

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Ṣaaju ni INEC ti kọkọ sọ pe ọjọ kejilelogun, oṣu Kini ọdun yii ni awọn yoo fopin si gbiga PVC naa ko to sun siwaju pẹlu ọjọ mẹjọ mii.

Ninu atẹjade kan ti INEC fi ṣọwọ si awọn akọroyin lẹyin ipade kan to waye niluu Abuja lo ti kede bẹẹ.

Kọmiṣọna ajọ naa, Festus Okoye ni alaga ajọ ọhun, Ọjọgbọn Mahmood Yakubu yoo ṣe gbogbo ohun to yẹ ki awọn eeyan le ri gba kaadi naa gba.

Atẹjade naa ni “Lẹyin awọn iroyin to n tẹ wa lọwọ kaakiri awọn ọọfisi wa, a ti pinnu lati fi ọsẹ kan kun iye ọjọ ti awọn araalu le fi gba PVC wọn.”

To n tumọ si pe ni bayii, gbigba kaadi naa yoo bẹrẹ lati aago mẹsan an aarọ titi di aago marun un irọlẹ ni gbogbo ọjọ to wa ninu ọsṣe, lai yọ ọjọ Abamẹta ati ọjọ Aiku silẹ.