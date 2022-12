Lẹ́yìn ìkìlọ̀ Adeleke, olóṣèlú tó wà nípò tẹ́lẹ̀ dá dúkìá ìjọba padà l’Osun

Pupọ lara awọn osisẹ ọba tẹlẹ nipinlẹ Osun ni wọn ti bẹrẹ si ni ma da ọkọ ayọkẹlẹyo ati awọn dukia to jẹ ti ijọba ipinlẹ naa pada si ọfisi ijọba nipinlẹ Osun.

Eyi waye lẹyin ti Gomina ipinlẹ Osun, Ademola Adeleke kede pe oun fun awọn osisẹ ijọba tẹlẹ ni gbedeke ọjọ meji lati da gbogbo dukia ijọba to wa isakoso wọn pada tabi ki ri ijiya labẹ ofin.

Adeleke kede lọjọ Aiku pe ki Gomina ana, Adegboyega Oyetola, iyawo rẹ, Kaafayat Oyetola ati awọn osisẹ ijọba tẹlẹ gbogbo dukia ijọba to wa lọwọ wọn pada ni kiakia.

Awọn osisẹ ọba to kuna lati da dukia ijọba yoo ri ija ofin

Rasheed tẹsiwaju pe gbogbo awọn osisẹ ọba tẹlẹ to ba kuna lati da dukia ijọba pada ni awọn yoo fi ofin mu, ti yoo si ri ija ofin.

“Otitọ ni pe awọn kọmisana kan ti da ọkọ ayọkẹlẹ to jẹ ti ijọba pada si ọfisi ijọba nitori wọn ri pe nnkan ti wọn ṣe lọdi si ofin, iwa ọdaran ni .

“A si fun awọn yooku to kuna lati ṣe ohun to tọ laye lati gbogbo dukia ijọba to wa lọwọ wọn pada ni kiakia ti wọn ko ba fẹ ri ija ofin.