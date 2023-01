Iná ń yọ látara òkúta, ṣé iná yìí lè pèsè iná ọba bí?

Iná ń yọ látara òkúta, ṣé iná yìí lè pèsè iná ọba bí?

Chiagozie Nwonwu and Peter Mwai

Awọn fidio to n ṣafihan okuta to n pese ina mọnamọna ni South Africa ti gba ori ayelujara, awọn eeyan si ti wo awọn fidio naa ni ọkẹ aimọye igba.

Ina to n ṣeyọ lati ara okuta

Ọkan lara awọn fidio ọhun to milẹ titi julọ ni eyii ti ina ti n ṣẹyọ laarin okuta kekeke meji ti wọn ba kan ara wọn.

Lara awọn to pin fidion naa ni oniṣowo ilẹ South Africa ti nnkn bii 800,000 eeyan n tẹle loju opo Twitter, Daniel Marven, pin.

Ẹlomiran loju opo Twiiter tun pin fidio mii nibi ti ẹnikan ti tan ina mọnamọna lati ara waya meji to fi kan okuta.

Nibo ni wọn ti ya awọn fidio ọhun?

Nipa fidio ti ẹnikan ti tan ina mọnamọna lati ara waya meji to fi kan okuta, ede Swahili ni ẹni naa n sọ, o si n sọrọ bii awọn eeyan orilẹ-ede DR Congo.

Iwadii tun fi han pe fidio ti ina ti n ṣẹyọ laarin okuta kekeke meji ti wọn ba kan ara wọn ti kọkọ jade loju opo Facebook ile ẹkọ Mohamed First University to wa ni Moroco lọdun to kọja.