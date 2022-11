Wo ọ̀nà tí ó lè fi dáàbò bo ọmọdé létí adágún omi ‘swimming pool’

Lẹyin ti ọmọ olorin takasufe, Davido jade laye latari bo ṣe ko sinu omi odo ‘swiming pool’ nile rẹ to wa niluu Eko, oniruru ọrọ lo ti n jade nipa bi eeyan ṣe le daabo bo awọn ọmọ wẹwẹ leti agbami odo inu ile wọn.

Ṣaaju iṣẹlẹ yii ni ọmọ olorin takasufe mii ni Naijiria, Oladapo Oyebanjo, ti ọpọ mọ si Dbanj naa jade laye lẹyin to ko sinu odo ninu ile rẹ.

Amọ onimọ kan nipa ile kikọ, to tun jẹ akọṣẹmọṣẹ ayaworan ile, Daniel Ette ti sọ pe irufẹ ijamba to ṣẹlẹ si ọmọ Davido yii le waye ti eeeyan ko ba bikitia, ati bi wọn ko ba tẹlẹ awọn ilana to yẹ ki wọn tẹle.