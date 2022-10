Lẹ́yìn ọdún márùn-ún àti oṣù mẹ́jọ́, Òṣèré fíìmù Seun Egbegbe gba ìtúsílẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n

O ṣeeṣe ki awọn kan tilẹ ti gbagbe oju oṣere yii amọ awọn to ba maa n wo fiimu rẹ ni bii ọdun meje sẹyin, yoo ranti Seun Egbegbe daadaa ti wọn fi ofin gbe e fun ẹsun ole jija nigba naa.

Ninu oṣu Keji ọdun 2017 lo wọ gbaga ofin lẹyin ti wọn fi ẹsun kan-an pe o fi ọna ẹburu gba owo lọwọ awọn eniyan ti ko din ni ogoji eeyan to n ṣẹ owo ilẹ okere ni ipinlẹ Eko.

Ẹsun wi pe Egbegbe lu awọn to n ṣẹ owo ilẹ okere ni jibiti nipa gbigba owo naira lọwọ lati bawọn ṣẹ si owo oke okun.

Seun Egbegbe ati ẹni kan Oyekan Ayomide ni awọn ọlọpaa kọkọ wọ lọ sile ẹjọ lori ẹsun jibiti lilu naa ki wọn to mu awọn mẹta miiran, Lawal Kareem, Olalekan Yusuf ati Muyideen Shoyombo lati kun wọn.

Egbegbe ri itusilẹ lẹyin ọdun marun-un lọgba ẹwọn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Ẹ̀wẹ̀, ni ọjọ Iṣẹgun, ọjọ Kọkanla oṣu Kẹwaa ọdun 2022 ni ile ẹjọ giga ijọba apapọ to wa ni Ikoyi, ipinlẹ Eko ni Egbegbe ko jẹbi ẹsun mẹtalelogoji ninu mẹrinlelogoji ti wọn fi kan-an.

Adajọ Oluremi Oguntoyinbo nigba to n gbe idajọ rẹ kalẹ ni Egbegbe jare awọn ẹsun ti wọn fi kan an yatọ si ẹyọkan nitori awọn to gbe ẹsun rẹ wa si ile ẹjọ ko ni ẹri lati fi ẹsun naa mulẹ.