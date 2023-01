O fẹ́ Jápa lọ́dún 2023? Wo àwọn nǹkan tó yẹ kó o mọ̀?

Oríṣun àwòrán, others

Ileeṣẹ BBC News Yoruba ṣe akojọpọ awọn ohun pataki ti yoo wulo fun ẹnikẹni to be fẹ JAPA lọdun 2023.

Mọ nnkan to fẹ ṣe

Ki eeyan mọ ohun to fẹ ṣe ko to rile oke okun ṣe pataki. Gbogbo awọn Orilẹede wọnyi lo ni anfani ti wọn pese fun awọn arinrin ajọ.

Ṣe iwadii daradara

O ṣe pataki pe ki ẹnikẹni to ba fẹ Japa, ko se iwadi lori ibi to n lọ. Máa gbinyanju lati lọ sọ Orilẹede ti o ko mọ ohunkokun nípa ibi ti oun lọ

Ọpọlọpọ lo ti di ẹni awati nitori pe wọn ko ni oye to peye lórí Orilẹede tí wọn lọ.

Iwadii to pe peye lori agbegbe ti ẹniyan lọ ṣe pataki nitori o le sọ eeyan lọwọ aburu.

Mọ nipa iwe irinna rẹ ati eto to rọ mọ ọ.

Awọn Orilẹede miiran fi aye silẹ làti mu eeyan dani, ti awọn miiran si lodi mu mu pelu rẹ wa so Orilẹede wọn.

Aṣa wa ko papọ rara

Ko to kuro lorilẹede Naijiria, mo pe dajudaju pe asa ati ise ibi to n lọ yatọ si ibi to ti n bọ, ti o si ṣe koko ko bọwọ fun asa ati ise won.