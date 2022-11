Gómìnà tó lọ fẹ́ fi ìwọ̀sí wọ ìlú Ikirun ni, àmọ́ àwa ò fẹ́ Ọba tipátipá tó fún wa - Eesa Ikirun

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn oloye ilu Ikirun to jẹ Eesa, Oloye Lawal Adetoyese ba BBC Yoruba sọrọ lori gbogbo laasigbo ati idamu to n ṣẹlẹ ni ilu naa.

Wọn o daa mọ ọ nibẹ o tun ni ọjọ ti awọn ọdọ tu sita lọ di awọn kọngila to n ṣiṣẹ ni aafin duro, awọn Ọlọpaa da sii amọ nigbẹyin gbẹyin wọn sọ ina si odidi aafin

Ọba to si tun fa iku awọn kan lara wọn.

O tun ṣalaye bi wọn ṣe wa fi ofin gbe afọbajẹ mẹfa kuro ni aafin lorukọ gomina to wa lori alefa nigba naa lọhun, Gboyega Oyetola.

Ohun to n ṣẹlẹ ni Ikirun ko ye awọn ara ita

Awọn ara ita ti kii ṣe ọmọ ilu Ikirun ko tilẹ mọ ki ni o wa nidii nnkan to n ṣẹlẹ to fi buru bẹẹ.

O ṣalaye pe idile mẹta lo n jẹ Ọba nilu Ikirun to si ṣalaye idile to ṣe kọja to si kan idile mii.