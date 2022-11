Ọkùnrin kan ṣekúpa ìyá ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn tí ìyá ká níbi tó ti ń ba àbúrò ìyàwó rẹ̀ sún

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọwọ ọlọpaa ipinlẹ Eko ti tẹ ọkunrin kan, ẹni ọdun mejidinlogoji fun ẹsun pe o ṣekupa iya iyawo rẹ ati ẹlomiran to ri igba to ṣe isẹ ibi naa ni agbegbe Akodo nipinlẹ Eko.

Ọkunrin ọhun ni iya iyawo rẹ ri nibi to ti n ba aburo iyawo rẹ, ọmọ ọdun mẹrinla sun, eyi lo sokunfa idi to gba ẹmi obinrin naa.

Gẹgẹ bii Hundeyin ṣe salaye, o ni kete ti ọkunrin naa ri pe Iya iyawo ọhun ti ri oun nibi to ti n ba aburo iyawo rẹ ni ibalopọ lo gbemi rẹ, to si tun pa ẹlomiiran to ri nigba to ṣekupa iya iyawo rẹ.