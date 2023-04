Ọlọ́pàá fí kùmọ̀ lú ọkúnrín tó dá dúró lójú pópó, ariwo sọ

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Fidio to n ja ranyin lori ẹrọ ayelujara ti ṣafihan bi ọlọpaa ṣe fi iya jẹ araalu ni ilu Port Harcourt, tii se olu ilu ipinlẹ Rivers.

Fidio naa lo ṣafihan ọlọpaa naa to mu kumọ dan,i to si fi n lu ọkunrin ọhun ti iyẹn si n sun si ẹyin fun.

‘’Se mo jale ni, ma na mi’’ - Araalu beere lọwọ ọlọpaa to n fi kumọ naa

Awọn ibeere ti ọ̀kunrin ti wọn na naa n beere niyẹn ti o si n sunmọ kuro ni ọdọ ọlọpaa naa, amọ to si n tẹlẹ.

Ọkan lara awọn ọlọpaa to gbe ibọn dani naa lo gbe kumọ rẹ soke to fi n na ọkunrin ọhun.

Bio tilẹ jẹpe ko si ẹni to tii mọ ọkunrin naa, amọ nise lo n sọ wi pe ọlọpaa ma na mi, ṣe mo jale ni? ṣe mo jale ni?

Amọ obinrin to wa pẹlu ọkunrin naa ni wọn fipa mu lọ si inu mọtọ, to si n pe ọkunrin naa ki o maa bọ.

Bẹẹ si ọlọpaa naa ko jawọ nina ọkunrin naa, to si n fọ eti rẹ, to si n sọ fun pe ko maa lọ, to si n naa, pe ko maa lọ.