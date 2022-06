Ìdí nìyìí tí iléẹjọ́ ní Naijiria ṣe ní kí wọ́n yẹgi fún ọ̀dọ́bìnrín yìí

Dominion Okoro to jẹ ọmọ Naijiria yii ni ileẹjọ paṣẹ pe ki wọn yẹgi fun.

Bakan naa ni ileẹjọ fun ni ẹwọn gbere nitori o tun lo oogun oloro si ara ẹni to ṣekupa naa.

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe waye?

Dominion Okoro to n gbe ni ọdọ ẹni to ṣekupa naa ni o jẹ ọmọ ọdọ rẹ titi di ọdun to kọja.