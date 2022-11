Àgùtàn di èrò àtímọ́lé ọlọ́pàá lẹ́yìn tó jẹ ẹja díndín lórí igbá onígbá

Iwe iroyin The Cable jabọ pe Ọgbẹni Ibrahim sọ fun awọn ọlọpaa pe fun ọpọlọpọ ọdun ni awọn agutan naa ti n pa oun lara, pẹlu bi wọn ṣe ma n gbe ẹja oun jẹ lori igbá.

“O di igba ti oju mi ba to pada sibi ẹja tabi ti ẹni to n kọja lọ tabi duro nitosi ba le wọn ki wọn o to o kuro.”