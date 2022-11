Orílẹ̀èdè Kenya àti South Africa ti kéde ìgbésẹ̀ físà ọ̀fẹ́ láàrin ara wọ́n

Orílẹ̀èdè Kenya àti South Africa ti kéde ìgbésẹ̀ físà ọ̀fẹ́ láàrin ara wọ́n

Kenya ati South Africa ti gba lati mu igbesẹ 'Free Visa' fun awọn ọmọ orilẹede Kenya to ba fẹ si orilẹede South Africa fun aadọrun ọjọ lati ninu oṣu kini ọdun to n bọ

Tẹlẹ awọn ọmọ Kenya to fẹ wa si South Africa nilo lati san owo to to ogoji dọla fun aadọrun ọjọ pẹlu awọn ohun ifowopamọ miiran.