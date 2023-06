Amúgbálẹ́gbẹ̀ Auxillary ṣàlàyé lórí ìrẹ́jẹ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ní Auxillary ń jà fún tó fa ọ̀rọ̀ òun àti gómìnà Makinde pẹ̀lú bí Auxillary ṣe bọ́ lọ́wọ́ ìkọlù ọlọ́pàá nílé rẹ̀

Ọkan lara awọn amugbalẹgbẹ Auxillary ti ṣalaye lori bi ọrọ náa ṣe bẹrẹ ati ohun to mu ọlọpaa wọle.

Ninu ifọrọwerọ rẹ pẹlu BBC News Yoruba lowurọ Ọjọbọ, ni ọkan lara awọn amugbalẹgbẹ alaga ẹgbẹ ọlọkọ ero tẹlẹ naa ti ṣalaye ohun to mọ nipa rẹ.

ṣugbọn ohun to ṣẹlẹ ni pe awọn adari ẹgbẹ awakọ ero NURTW ati RTEAN to fẹ dara pọ mọ PMS n fẹ yẹ aga mọ awọn ọmọlẹyin Auxillary nidii ni.

Awọn yii ni wọn ti jọ jiṣẹ jiya fun ọdun mẹjọ ti awọn adari ti a n sọrọ wọn yii ‘fi n gbadun ijọba to lọ gẹgẹ bi alaga ẹgbẹ awakọ ero’

O ni irẹjẹ yii ni Auxillary n tako to fi di aigbọra-ẹniye laarin oun ati gomina Makinde.

“Ọga ni rara o, pe ẹ jẹ ọdun mẹjọ ti yin, ẹ tun wa fẹ bẹrẹ ọdun mẹjọ miran ki awọn tun wa sun awọn ọmọ to jiya ọdun mẹjọ yẹn si ẹyin fun yin.

O ni ohun ti Auxillary duro le lori ni pe ẹyin awọn ọmọlẹyin oun ni wọn maa to si, eleyi ti awọn adari ẹgbẹ awakọ naa ko fẹ gba.

‘Ọjọ meji ni awọn ọlọpaa fi wa kọlu ile Auxillary wọn si pa eeyan kan lasiko naa’

Oríṣun àwòrán, others

Amugbalẹgbẹ fun Alagba Mukaila Auxillary naa, to ṣalaye pe oun wa ni ile naa lasiko ti awọn ọlọpaa kọlu ibẹ, ṣalaye pe tajutaju 'tear gas' ni awọn ọlọpaa kọkọ yin si awọn olugbe ile naa ki wọn to bẹrẹ si ni ṣe ohunkohun.

Ka ni tasimi tasi ọ wa gẹgẹ bi wọn ṣe n sọ, ti eeyan kan si ku ni iha Auxillary, ṣugbọn ko si nnkankan to ṣe ọlọpaa kankan. Eyi fihan pe ko si taasimi ki n taa si ọ kankan larin awọn ati ọlọpaa.”

Nibo ni Auxillary wa bayii?

Oríṣun àwòrán, others

O ni nigba ti gbogbo nnkan di iṣu ata yan an yana an, ko si ẹni to lee duro, gbogbo wọn, titi kan Auxillary funra rẹ, sa asala fun ẹmi awọn ni.