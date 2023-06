Ètò ìdìbò bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu! Wo bí Sierra Leone ṣe ń ṣe ètò ìdìbò láàrìn ìbẹ̀rùbojo

Awọn wo ni oludije to n le waju?

Aarẹ Maada Bio n wa atunyan fun saa ọlọdun marun mii, ẹgbẹ oṣelu rẹ ni Sierra Leone Peoples Party. O n ti ẹsẹ bọ sokoto kan naa pẹlu awọn oludije mejila mii ṣugbọn awọn onimọ gbagbọ pe alatako pataki to ni naa ni Ọmọwe Samura Kamara ti ẹgbẹ oṣelu All Peoples Congress to gba ipo keji ninu eto idibo to waye lọdun 2018.