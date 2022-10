Funke Akindele sọ̀kò ọ̀rọ̀ síjọba Eko lórí ‘àìkọbi ara rẹ̀’ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

PDP Eko ní ààbò ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú ṣe kókó lásìkò àjálù ẹ̀kún omi ju ìpolongo ìbo lọ

Eto ipolongo ibo nipinlẹ Eko ti n gba ọna miran yọ pẹlu bi ẹgbẹ oselu alatako se lo ẹkun omi to waye nipinlẹ naa jọ lati polongo ibo tako ijọba to wa lori aleefa.

Nigba to n salaye awọn ohun to mu ki wọn maa da siọ ijọba Sanwo-Olu naa loju opo Instagram rẹ, Funke Akindele ni aabo awọn olugbe ipinlẹ Eko lo n kọ awọn lominu.

Ajẹjade naa, ti ikọ ipolongo ibo fun Jandor ati Funke Akindele, ti wọn pe ni JA-FUN tabi JA FUN Eko fisita ni oun ti se ifikunluku pẹlu awọn eeyan to wa ni wọọdu kọọkan.

"Bi ijọba ipinlẹ Eko ko se tii kede pe nnkan ko fararọ lori isẹlẹ ẹkun omi buru jai"

“Bi ijọba ipinlẹ Eko ko se tii kede pe nnkan ko fararọ lori isẹlẹ ẹkun omi naa, paapaa lawọn agbegbe to wa ni ẹsẹ odo fihan pe ijọba n fi ẹmi awọn eeyan ta kátì ni.

Eyi si fihan pe ijọba Eko ko wulo, to si n fi ẹmi awọn araalu wewu, bẹẹ ni ọpọ awọn agbegbe to wa nipinlẹ naa si ni ko ni oju kọta tabi agbara to bode mu eyi ti yoo mu ki omi raye san lọ.