APC 2023:Àgbẹ́yẹ̀wó àwọn olùdíje sípò ààrẹ ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC tẹ̀síwájú

APC 2023:Àgbẹ́yẹ̀wó àwọn olùdíje sípò ààrẹ ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC tẹ̀síwájú

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Igbimọ to n ṣagbeyẹwo awọn oludije sipo aarẹ ni ẹgbẹ oṣelu APC ti tẹsiwaju ayẹwo awọn oludije mii lọ̣jọ Iṣẹgun.

Lara awọn to tun wa nibẹ ni Felix Nicholas, Sẹnatọ Borroffice, Abilekọ Uju Ken-Ohaneye ati Pasitọ Tunde Bakare.

Awọn oludije miran ti o yẹ ki wọn ṣayẹwo wọn ni Ọjọ Iṣẹgun ni yii

Yemi Osinbajo to jẹ igbakeji aarẹ Naijiria pẹlu awọn to kọkọ fi ero rẹ han lati dije dupo aarẹ ni idibo gbogboogbo, ọdun 2023.

Bakan naa Kayode Fayemi to jẹ gomina ipinlẹ Ekiti toun naa n dije dupo aarẹ, to si ti jẹ minisita ohun alumọni ni ọdun 2015 si 2018 yọju fayẹwo niwaju igbimọ.

A ko ri aworan Ahmed Lawan to jẹ Aarẹ Ile Igbimọ Aṣofin lọwọlọwọ botilẹ jẹ wi pe oun naa n dije dupo aarẹ labẹ asia APC.

Yahaya Bello to jẹ gomina ipinlẹ Kogi naa wa lara awọn oludije, to si jẹ ẹni to kere ju lọjọ ori laarin awọn oludije ni ẹni ọdun mẹrindinlaadọta.