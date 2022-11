Àṣírí tú! Ọwọ́ tẹ Dókítà tó ń bá ọmọ ọdún 15, ìbátan ìyàwó rẹ̀ lòpọ̀ l’Eko

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ẹka eto ofin ni ipinlẹ Eko yoo gbe arakunrin ẹni ọdun mẹtadinlọgọta kan to jẹ Dokita lọ sile ẹjọ lonii ọjọ Aje fun ẹsin ṣiṣe ọmọ ọdun mẹẹdogun kan to jẹ ọmọ ibatan iyawo rẹ baṣubaṣu.

Dokita Femi Olaleye ni iroyin ni o jẹ onimọ iṣegun oyinbo ni ile iwosan Optimal Cancer Care Fundation ni ipinlẹ eko ti wn si ni yoo farahan ni ile ẹjọ to n gbọ ẹsun to ni ṣe pẹlu Ibalopọ ati iwa ipa ninu ile eyi to wa ni agbegbe Ikeja nipinlẹ Eko.